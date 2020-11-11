Навальный продолжает издеваться над президентом РФ в социальных сетях

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный после громкой истории с отравлением постепенно приходит в себя. Судя по всему, эвакуация из омской БСМД в берлинскую клинику «Шарите» не прошла даром. Алексей Анатольевич не просто вышел из комы и оправился от критического состояния, но еще и довольно быстро пошел на поправку. Шутка ли, свое первое интервью известный российский блогер дал всего через пару недель после того, как впервые начал дышать сам.

Примечательно, что практически с первых дней выздоровления и начала реабилитации в Германии Навальный твердо заявил, что намерен вернуться в Россию и продолжить работу над разоблачением коррупции в высших эшелонах власти. Между тем пребывание на большом расстоянии от России, придало одному из самых обсуждаемых пациентов этой осени смелости, а потому в социальных сетях Алексей, не стесняясь, вовсю шутит над российским президентом Владимиром Путиным. Так, еще в октябре Навальный опубликовал записи со статистикой просмотров своего интервью блогеру Юрию Дудю, напомнив слова Путина о том, что он якобы «никому не интересен» и даже назвав российского президента «бункерным дедушкой».

На этом оппозиционер не остановился и продолжил срывать аплодисменты поклонников, фактически издеваясь над главой российского государства в своем блоге. Так, сегодня Алексей Анатольевич опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram юмористический ролик, в котором высмеивается отношение «Кремля» к фамилии Навального. На этих кадрах представлена нарезка, на которой Владимир Владимирович упоминает оппозиционера, используя для этого самые разные слова, вроде «гражданин», «он», «фигурант», избегая слова «Навальный». Далее видеоряд переводится на эпизод, который, как утверждают авторы ролика, стал первым случаем, когда фамилию Навального вслух произнесли на федеральном телевидении. Это случилось во время интервью Тины Канделаки журналисту Владимиру Познеру. Как только телеведущая произносит «Навальный», видеоряд меняется на сцену из фильма с Томом Крузом и взрывающимся Кремлем. Таким образом авторы ролика обыграли причину, по которой представители высших эшелонов власти отказываются вслух произносить имя и фамилию оппозиционера.

«Теперь все понятно», – гласит подпись самого блогера под этим видео.

К слову, подписчики оценили юмор, оставив множество шутливых комментариев под постом. «Путин уже боится этой фамилии», «Навальный для Путина как Волдеморт – тот, чье имя называть нельзя», «Тот, кого нельзя называть», «Самое страшное имя в 2020 году», – шутят подписчики Алексея.