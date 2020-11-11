Мишустин предложил уволенному с поста главы ФАС Артемьеву место своего помощника

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об отставке главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который занимал этот пост последние 16 лет. Вместо него руководителем ведомства назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Об этой перестановке в правительстве было известно заранее, писал Sobesednik.ru.

В свою очередь, Артемьеву предложено занять позицию помощника Мишустина: «Хочу сказать самые добрые слова и коллективу Федеральной антимонопольной службы, и вам лично за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Артемьев это предложение принял и поблагодарил премьера.

Напомним, что чиновник является единственным представителем непарламентской оппозиции в высших эшелонах российской власти так как является членом федерального комитета партии «Яблоко». За годы своей работы он не раз заявлял, что ключевой проблемой российской экономики являются повсеместные картельные сговоры.