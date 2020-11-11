Мишустин предложил уволенному с поста главы ФАС Артемьеву место своего помощника

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об отставке главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который занимал этот пост последние 16 лет. Вместо него руководителем ведомства назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Об этой перестановке в правительстве было известно заранее, писал Sobesednik.ru.
В свою очередь, Артемьеву предложено занять позицию помощника Мишустина: «Хочу сказать самые добрые слова и коллективу Федеральной антимонопольной службы, и вам лично за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Артемьев это предложение принял и поблагодарил премьера.
Напомним, что чиновник является единственным представителем непарламентской оппозиции в высших эшелонах российской власти так как является членом федерального комитета партии «Яблоко». За годы своей работы он не раз заявлял, что ключевой проблемой российской экономики являются повсеместные картельные сговоры.
«Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской экономики. Мы знаем, как реально сговариваются (...) Это организованные группы. Я не шучу, мы все это можем доказать», — говорил он в 2017 году.