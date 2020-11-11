Кого Путин не высмеивает в кличках? СМИ рассказали о прозвище Эрдогана в Кремле

Этой осенью журналисты, политологи и инсайдеры запустили довольно интересный «флешмоб», в рамках которого озвучивают ранее неизвестные подробности из жизни и работы российского президента Владимира Путина. И если основная и наиболее серьезная дискуссия разворачивается вокруг отношений в высших кругах российской власти, то интерес общества вызвала другая ее ветвь, которая ни к «транзиту», ни к поиску «преемника», ни даже к возможном уходу главы государства с президентского поста (а таких прогнозов озвучено уже не мало) не имеет никакого отношения.

Речь о том, что эксперты рассказывают публике, какие прозвища получили те или иные российские министры, чиновники и другие представители власти. Так, благодаря политологу Валерию Соловью стало известно, что главу российского правительства Михаила Мишустина в свое время прозвали «Хрущ», а его коллега Илья Гращенков позднее рассказывал, что столичный градоначальник Сергея Собянин в определенных кругах носит прозвище «Бульдозер». А вот авторы популярного Telegram-канала «Генерал СВР» и вовсе делятся с публикой информацией о том, какие прозвища окружению и политикам дает лично президент России Владимир Путин. Ранее они уже рассказывали о том, что главу фракции «СР» в Госдуме Сергея Миронова глава государства прозвал «мямлей», главу Совфеда Валентину Ивановну Матвиенку «валенком», а главе МВД Колокольцеву придумал прозвище «букс» из-за характерной особенности последнего в работе с оперативными данными.

Теперь, похоже, пришла очередь зарубежных политиков. Как оказалось, своим коллегам, главам других государств Владимир Владимирович тоже не прочь «назначить» кличку или прозвище. Причем, как выяснилось, есть один политик, которого российский президент в прозвище даже не пытается высмеять. Речь идет о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

«У нас спрашивали, кого Путин не высмеивает в кличках. Так вот, это Эрдоган. Его российский президент с уважением называет "Раджой", иногда "Султаном"», – сообщают они.