Другие последствия: почему Россия не решилась атаковать Азербайджан в первые дни конфликта в НКР?

Российскому руководству и, в частности, президенту Владимиру Путину, за время боевых действий в Нагорном Карабахе пришлось выслушать в свой адрес немало критики. Кремль обвиняли в нежелании отстаивать геополитические интересы страны в стратегически важном для себя регионе, требовали от него немедленной реакции на поддержку Анкарой действий Азербайджана и предоставления Еревану техники и вооружений. Звучали даже призывы немедленно ввести в Нагорный Карабах миротворцев и препятствовать наступлению азербайджанских военных.

Разумеется, с утра 10 ноября, когда было объявлено о введении в зоне конфликта режима прекращения огня и российской миротворческой миссии, критики немного поутихли, хотя отдельные их голоса с заявлениями о потерянном времени и предоставлении Баку возможности взять под свой контроль почти половину самопровозглашенной НКР все еще звучат.

Между тем, как утверждает известный российский политик, писатель и публицист Захар Прилепин, в случае, если бы Россия ввела миротворцев в регион и атаковала Азербайджан с первых дней обострения конфликта в Карабахе, последствия для Москвы могли быть попросту катастрофическими.

«Каким был бы другой вариант, если бы Россия сразу ввела миротворцев и противостояла Азербайджану. Были бы утрачены все наши договоренности с Баку, что привело бы к огромным убыткам и закрытию в Азербайджане около 300 русских школ. Проблема не только в том, что мы бы вступили практически в прямой конфликт с Турцией, потеряв миллиарды и получив риск мести в Сирии, но еще и поставили бы под угрозу Южный поток. В Армении остался бы премьер Пашинян с американским посольством и прежним прогрессивным курсом. Россия потеряла бы в боях десятки или сотни своих людей – наших детей, братьев, отцов. Баку смог бы способствовать значительному увеличению турецкого военного присутствия на Южном Кавказе», – утверждает он.

Отдельное внимание писатель уделил тому, как в случае оказания Москвой такой помощи отреагировала бы сама Армения и какой была бы благодарность Еревана за защиту и возможность сохранить контроль над Карабахом.

«О том, насколько большой была бы благодарность Еревана в случае такого развития событий, можно дискутировать. Никто даже не знал бы о том, что все закончилось катастрофой. Впоследствии нам сообщили бы, что Армения могла справиться и без России. В результате, вступив в конфликт раньше, Россия оказалась бы примерно на тех же позициях, что и сегодня, однако потеряла бы значительно больше. Понесла бы катастрофические потери», – пишет Прилепин в своем авторском Telegram-канале.