Бессменный глава антимонопольной службы Игорь Артемьев уходит в отставку

Источники в Федеральной антимонопольной службе и в правительстве сообщили о скором уходе со своего поста главы ФАС Игоря Артемьева, который занимает эту должность последние 16 лет, сообщает VTimes. Об этом также накануне сообщил «КоммерсантЪ». 9 ноября об этом писали «Ведомости» и РБК.

По данным одного из собеседников VTimes, он уйдет уже сегодня, а второй уточняет: «Скорее всего». «На рабочем месте господина Артемьева идут перестановки, личные и памятные вещи убраны», — говорит источник «Ъ».

Сообщается, что новым главой ведомства может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Эти сведения также подтверждают все издания. Отмечается, что причиной такого назначения могли послужить успехи чиновника в тарифном регулировании города. Накануне Шаскольский написал заявление об увольнении и 10 ноября стал его последним рабочим днем.

Причины отставки не приводятся, однако уточняется, что к здоровью это отношения не имеет.