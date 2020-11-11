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Бессменный глава антимонопольной службы Игорь Артемьев уходит в отставку

Политика
10:21, 11 ноября 2020

Бессменный глава антимонопольной службы Игорь Артемьев уходит в отставку
Игорь Артемьев // Фото: Global Look Press
Игорь Артемьев // Фото: Global Look Press

Источники в Федеральной антимонопольной службе и в правительстве сообщили о скором уходе со своего поста главы ФАС Игоря Артемьева, который занимает эту должность последние 16 лет, сообщает VTimes. Об этом также накануне сообщил «КоммерсантЪ». 9 ноября об этом писали «Ведомости» и РБК.

По данным одного из собеседников VTimes, он уйдет уже сегодня, а второй уточняет: «Скорее всего». «На рабочем месте господина Артемьева идут перестановки, личные и памятные вещи убраны», — говорит источник «Ъ». 

Сообщается, что новым главой ведомства может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Эти сведения также подтверждают все издания. Отмечается, что причиной такого назначения могли послужить успехи чиновника в тарифном регулировании города. Накануне Шаскольский написал заявление об увольнении и 10 ноября стал его последним рабочим днем. 

Причины отставки не приводятся, однако уточняется, что к здоровью это отношения не имеет.

Рубрика: Политика

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