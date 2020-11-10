Жириновский не хочет возвращения Навального в Россию. Этого следовало ожидать

Помешать оппозиционному политику Алексею Навальному вернуться в Россию сможет лишение его загранпаспорта, считает председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он призывает немедленно закрыть путь оппозиционеру на Родину.

«Навальный? Аннулируйте загранпаспорт. Все. Он останется за границей, как [Эдвард] Сноуден, [который] сидел здесь пять-шесть-семь лет, наконец принял российское гражданство. И Навальный примет немецкое гражданство», — приводит его слова Znak.com. Почему это нужно делать, он не пояснил.

Отметим, что о попытках, которые может предпринять власть, чтобы не пусти его в Россию, предупреждал и сам Навальный: «Если они добьются того, что я не вернусь, наверное, им будет даже еще круче, чем если меня грохнуть. Потому что все-таки в общественном сознании, если человек уехал — он сдался», — говорил политик в интервью «Медиазоне».

О том, что возможность давления на оппозиционера, чтобы он не вернулся в Россию, существует, говорили и многие политологи, например, Екатерина Шульман в интервью блогеру Илье Варламову.

«Положение Навального меняет тот факт, что он очень много присутствует в новостях: с ним происходят события, которые становятся предметом всеобщего внимания, о нем активно начали говорить федеральные телеканалы. Это новый фактор в его политической деятельности, и мы пока не знаем, чем это обернется»,

— поясняет она, обратив внимание, что вместе с ростом узнаваемости Навального увеличивается и его антирейтинг. Также она указала на недавно вышедший ежеквартальный опрос «Ромира», где политик оказался на четвертом месте в рейтинге доверия, хотя до этого был лишь на девятом.

Собеседники VTimes в администрации президента поясняют, что решение о судьбе Навального в Кремле пока не принял, хотя власти опасаются, что он может мобилизовать общество перед выборами в Госдуму, чего им допускать совсем не хочется. С этим согласен и политолог Аббас Галямов: