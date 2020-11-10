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"Кто еще из российских лидеров был на такое способен?": интересные выводы из конфликта в Карабахе

Политика
16:32, 10 ноября 2020

"Кто еще из российских лидеров был на такое способен?": интересные выводы из конфликта в Карабахе
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Мирное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введение в зону вооруженного конфликта российского миротворческого контингента, о котором было объявлено в ночь на 10 ноября, свалилось на всех, словно снег на голову. И если для российского Севера снег в эту пору года – явление привычное, то для Южного Кавказа – из разряда феноменального.

Настолько же феноменальным оказался и объявленный мир, наступивший на фоне, казалось бы, тотального преимущества Азербайджана, сумевшего взять под свой контроль почти половину территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Не менее феноменальным оказалось и решение о вводе российских миротворцев, тем более что Москва с первого до последнего дня конфликта занимала нейтральную позицию и лишь изредка призывала стороны к урегулированию разногласий за столом переговоров.

Примечательно, что договоренности, достигнутые между лидерами России, Азербайджана и Армении, были по-разному восприняты в этих странах. В Ереване, к примеру, сразу же начались массовые беспорядки и протесты с требованием отозвать согласие на озвученные условия. В Баку в то же время начались празднования, сравнимые едва ли не с Днем Победы. В Москве же сохранилась все та же мрачная тишина, в которой сторонники тех или иных сценариев решения карабахского вопроса были вынуждены озвучивать свое мнение в течение всего октября.

Между тем отдельные эксперты поспешили напомнить общественности, насколько выгодным оказалось заключение текущих договоренностей для Москвы и даже отметили, насколько важную политическую роль в этом процессе сыграл действующий глава государства Владимир Путин. Положительные оценки в адрес президента России по итогам урегулирования конфликта в Карабахе высказывают, кажется, даже те, кто прежде был склонен лишь критиковать российское руководство.

К примеру, как пишут авторы популярного Telegram-канала «Незыгарь», ни одному из российских лидеров прежде не удавалось добиваться столь положительных для Москвы результатов войны, в которой сама Россия даже не принимала участия. Отмечают эксперты и большую победу президента Азербайджана Ильхама Алиева вместе с тотальным поражением Еревана в завершившемся противостоянии.

«Протестующие в Армении уже ворвались в здание правительства и всеми средствами намекают премьеру Пашиняну, что он может обзаводиться дачей в Ростове, поскольку по возвращении из Москвы на Родину его ожидает мужской разговор. Между тем Алиеву удалось выступить в роли президента-победителя и получить власть, которая не снилась даже его отцу. Он доказал всем вокруг и самому себе, что занимает трон не только по праву крови, но еще и по праву силы. Эрдоган в этих условиях продемонстрировал способность отстаивать интересы своих сторонников намного более эффективно, чем это делает Запад. Наконец, российский президент Владимир Путин оказался способен заключить мирное соглашение на максимально благоприятных для Москвы условиях, сделав это после войны, в которой Россия даже не принимала участия. Кто еще из российских лидеров когда-либо был способен на такое?» – пишут авторы канала.

Теги: #Путин #Нагорный Карабах

Рубрика: Политика

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