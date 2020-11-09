Власти Азербайджана признали, что по ошибке сбили российский вертолет

Военно-политическое руководство Азербайджана заявило, что они действительно сбили российский военный вертолет, передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики.

Там заявили, что это произошло случайно, умысла атаковать российские вооруженные силы у страны не было. Власти Азербайджана готовы выплатить компенсации российской стороне.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Ошибку официальный Баку объяснил тем, что всё происходило в темное время суток, близ границы с Армений, с которой они находятся в состоянии войны, а ранее российских вертолетов в этой зоне якобы не было. При этом полет, по их словам, происходил на низкой высоте вне зоны покрытия радаров.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над Арменией был сбит российский вертолет Ми-24, сопровождавший военный транспорт. В результате погибли два члена экипажа. Третий получил повреждения средней тяжести и доставлен в аэропорт базирования.