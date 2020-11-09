Миллиардер, плейбой и простак: 5 историй про проигравшего президента Дональда Трампа

Дональд Трамп – одновременно самый любимый и самый ненавидимый американский президент.

1. Родился миллионером, стал миллиардером

Одно из первых своих детских фото Дональд Трамп подписал с иронией: «Кто бы мог подумать, что из этого невинного паренька вырастет монстр?» Люди, которые хорошо знают президента США, говорят, что им редко приходилось встречать столь уверенного в себе человека.

Отчасти уверенность идет из детства – Трамп происходит из богатой семьи.

– Если бы не миллионы отца, Трамп продавал бы часы на улицах Манхэттена, – высказался на дебатах сенатор Марко Рубио.

– Я взял взаймы у отца 1 миллион долларов и превратил его в 10 миллиардов! – парирует Трамп.

На самом деле к миллионному займу стоит прибавить еще 40 миллионов наследства и связи семьи, а итоговое состояние уменьшить с 10 до 4 млрд $, как подсчитал «Форбс». Но даже если и так, все равно будущему президенту США удалось увеличить семейный капитал в 100 раз!

2. Человек-бренд

До президентства Трамп больше всего прославился, продавая недвижимость, владея казино и конкурсом «Мисс Вселенная». Роскошь, азарт и женщины – это то, что отражает суть Трампа, и то, что сделало его успешным в политике.

Биографы уверены: чем бы ни занимался Трамп – он продает свое имя. В большинстве компаний, с которыми он начинает работать, первым делом на вывесках появляется его имя, чаще всего золочеными буквами. Из 515 компаний, с которыми он работал, 268 так или иначе носят его имя.

Помимо отелей и казино, в мире продаются стейки, которые носят имя Трампа. Под его фамилией выпущены: настольная игра, журнал, линия рубашек и галстуков бренда «Фирменная коллекция Дональда Трампа». В свою честь он назвал также бутилированную воду, энергетический напиток, одеколон, вино, водку, мебель – разумеется, все это роскошные вещи для элиты.

В общем, «скромность и намеки хороши для монашек и психотерапевтов», как любит говорить сам Трамп.

Но в истории бренда есть и сомнительная страница: Университет Трампа оказался всего лишь набором мотивационных тренингов, а слушатели самого дорогого курса за 35 тыс. $, которые рассчитывали на лекции и наставничество самого Трампа, в итоге получили лишь его картонную фигуру, с которой можно было сделать селфи.

3. 6 раз банкрот

Кризис начала 90-х обанкротил главный актив Трампа – казино «Тадж-Махал», лишил всего состояния и загнал в долги – 1 млрд $.

В этот период Трамп однажды вечером прогуливался с дочерью. Когда они проходили мимо бездомного, он спросил дочь: «Как ты считаешь, этот человек – бедняк?» А потом усмехнулся и добавил: «У него на один миллиард долларов больше, чем у меня».

Всего Трамп полностью разорялся 6 раз и каждый раз не только восстанавливался, но и поднимался на ступеньку выше. Тех, кто шел ко дну из-за него, Трамп не жалел. В одном из интервью откровенно заявил:

«Меня никогда не заботили убытки банков и проблемы уволенного персонала. Случилось то, что случилось. Они сами виноваты в плохой работе. Я не люблю неудачников».

4. Твиттер-президент

За Трампа проголосовали те, кто хотел кардинальных перемен. И они не ошиблись: с президентской трибуны впервые неслось то, о чем рядовые граждане говорили между собой. Он высказывался против мигрантов, ссорился с Китаем и Северной Кореей, давил на Канаду и Мексику. Трамп вывел США из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата, парализовал работу Всемирной торговой организации, отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения, выглядел чужаком на встречах «Большой семерки», бросал вызов этикету и традициям большой политики.

В свои за 70 Трамп освоил Twitter и сделал его мощным политическим оружием. После его искрометных твитов падали и росли рынки, менялся политический ландшафт и возникали мировые скандалы. Трамп пишет примерно 3,5 тысячи твитов в год, или 10 в день.

«Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует Ким Чен Ына, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его – и моя кнопка работает», – написал Трамп в 2018-м, и в мире тут же заговорили о перспективах третьей мировой.

«В Нью-Йорке морозно и идет снег – нам необходимо глобальное потепление!» – ударил другим твитом Трамп по всем борцам с глобальным потеплением.

Достается и оппонентам. Про Хиллари Клинтон Трамп опубликовал похабное сообщение: «Если она не может удовлетворить мужа, как она удовлетворит Америку?»

В каждом втором твите Трамп ругается, в каждом шестом – хвалит себя, несколько раз через интернет увольнял высокопоставленных чиновников. Еще он вовсю пользуется таким приемом, как троллинг. То Трамп выложил видеоклип, где ему сулят вечное президентство, то разместил коллаж, приклеив свою голову к телу кинематографического качка Рокки Бальбоа.

Советник Трампа Келлиэнн Конуэй как-то сказала, что президент США нуждается в твиттере так же, как в еде, а по количеству лайков судит о поддержке рядовых американцев. Сенатор Кинг рассказывал, что соратники по партии просили Трампа реже твитить, но безуспешно. «Это не остановить, – приводит Кинг их слова. – Забудьте, мы все перепробовали».

5. Бунтарь

Трамп войдет в историю одним из самых эксцентричных глав государств. Он упрямо придерживается своей нелепой прически и отказывается ее менять. Он не боится быть смешным, гордится, что снялся в десятке эпизодов, в том числе в популярных фильмах «Один дома» и «Секс в большом городе».

Трамп публично попенял в соцсетях королевской особе Кейт Миддлтон, что она загорала топлес в своем поместье, оскорблял голливудских актрис, называя их «постаревшими» и «безуспешно клеившимися к нему», только за то, что богема не приняла простака-президента.

Непредсказуемый, странный, эмоциональный – такого Трампа одни хотят оставить на новый президентский срок, а другие – свергнуть и забыть. Политологи говорят, что победа Трампа над степенной Хиллари Клинтон была победой человека над роботом.

«Единственное различие между мной и прочими кандидатами заключается в том, что я честнее, а мои женщины красивее», – безапелляционно характеризует себя Трамп.

Он трижды посетил Россию – каждый раз присматривался и отвергал российский рынок недвижимости, бурно возмущаясь:

– Мне предложили сформировать комитет из 10 человек, из которых 7 будут русскими и трое – наших представителей. Черт, семеро к трем – мы действительно договариваемся или как?

В этот же приезд в 1996-м Трамп узнал, что в Кремлевском дворце выступает Тина Тёрнер, и стал просить совладелицу промоутерской компании Надежду Соловьеву провести его на концерт. «Я сама буду там сидеть только на ступеньках», – сказала Надежда Трампу, когда он ей позвонил. «Возьмите и меня на ступеньки!» – попросился будущий президент. И был вполне счастлив, слившись с толпой простых зрителей.

За такие поступки его и полюбила Америка.