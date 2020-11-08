В Минске задержали и отпустили российских журналистов после проверки аккердитации

В столице Беларуси милиция доставила в Партизанское РУВД двух российских журналистов и вместе с ними порядка десяти задержанных, пишет «РИА Новости».

У сотрудников СМИ сначала отняли личные вещи и камеры, затем проверили аккредитацию, а после отпустили.

Сегодня в Беларуси проходит 91-й день протестов после выборов президента республики. По данным правозащитного движения «Вясна» уже задержано более 50 человек в разных городах. В основном задержания проходят в Минске, передает TUT.by.

На улицах столицы курсирует спецтехника, ОМОН точечно задерживает граждан. Ранее сообщалось, что операторы предупредили о заглушке интернет-сигнала на территории Минска по указанию госорганов.