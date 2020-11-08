В Минске перед протестами госорганы начали глушить мобильную связь

Мобильные операторы А1 и МТС предупредили минских абонентов о снижении пропускной способности мобильного интернета, пишет «РИА Новости».

Оба оператора заявили, что они исполняют требования уполномоченных государственных органов в рамках проведения их «мероприятий».

Сегодня в столице Беларуси традиционно проходит протестный митинг в связи с объявленными ЦИКом результатами президентских выборов в августе текущего года. ЦИК утверждает, что действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

Также сегодня усилено патрулирование улиц, на которых состоятся акции протеста. Дополнительные отряды силовых служб направлены на площадь Независимости, Октябрьскую площадь и к стелле Минск – город-герой.