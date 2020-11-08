Политолог раскрыл связь между досрочным уходом Путина и победой Байдена на выборах в США

Выборы президента в США в последние дни превратились в одну из самых обсуждаемых тем на всех уровнях. Не стала исключением и Россия, где кандидатам на пост главы Белого дома уделялось особенное внимание. На федеральных каналах и в российских соцсетях президентская гонка в США даже вытеснила из повестки обострение конфликта в Нагорном Карабахе и затяжной политический кризис в Беларуси.

Впрочем, удивительного в этом мало. Еще до выборов было понятно, что Москва определенно делает ставку на победу Дональда Трампа, поскольку, как неоднократно высказывались эксперты, для российского президента Владимира Путина республиканец-миллиардер является «более удобным» президентом США, чем демократ Джо Байден с его резкой антироссийской риторикой. Вот только ставка эта, судя по всему, не сыграла. Более того, как считают отдельные эксперты, в результате победы Байдена, мир столкнется с принципиальными изменениями, и больше прочих прочувствует их на себе именно Россия.

К примеру, как пишет известный российский политолог Илья Гращенков в своем авторском Telegram-канале, новый глава администрации в Вашингтоне вполне может пойти на дружественные шаги в отношении Москвы. Вот только в перезагрузке российско-американских отношений в данном случае места нынешнему президенту Владимиру Путину может не найтись. Как считает эксперт, взамен на нормализацию отношений, отмену санкций и прекращение гонки вооружений в США могут поставить Москве условие, которое заключается в отставке Путина с президентского поста. По его словам, у досрочного ухода Владимира Владимировича с должности, о котором в последнее время все чаще говорят многочисленные эксперты и СМИ, есть определенная связь с предполагаемой победой Джо Байдена на президентских выборах в Соединенные Штатах.

«Медиа фиксируют победу Джо Байдена. Заканчивается эпоха популистов, начавшаяся еще в 2013 году. Похожие изменения можно наблюдать и в других странах по всему миру, в том числе в Италии, Франции, Германии. А для России это означает снижение уровня влияния на политические проекты в странах Запада, которое и без того было небольшим Либеральный дискурс превращается в мэйнстрим, только в условиях пандемии и политики индустриальной революции он обретает черты боевого.

Полагаю, что многочисленные информационные вбросы о возможной досрочной отставке российского президента Владимира Путина связаны именно с предполагаемой победой Байдена в США. Контрнаступление, которое должно окончательно очистить политические системы от популистов, которые попали туда случайно, начнется уже в первой части 2021 года. В этом случае, каким бы эффективным не был Дональд Трамп на посту президента, он все же построил свою политику именно на расколе общества. А Байден вполне может стать своего рода собирателем. В данном смысле, для России тоже может иметь место определенная разрядка, в рамках которой не исключены отмена санкций, сворачивание гонки вооружений и много другого. Однако одним из условий для реализации всего этого может стать требование, чтобы Путин ушел с поста президента.

Как бы там ни было, но Вашингтон будет выстраивать мировой порядок по совершенно иной схеме, не опираясь на тактику управляемого хаоса, а, напротив, выстраивая принципиально новый цифровой миропорядок. В данном смысле, ответом России в ее текущем положении могла бы стать цифровая контрреволюция. Вот только сил для всего этого на данный момент недостаточно, как недостаточно и союзников. Кроме всего прочего, в границах бывшего СССР все еще не упорядочен хаос. Проблемы, которые связаны с Украиной, Беларусью, Южным Кавказом, Молдовой и азиатскими республиками еще только предстоит решить. Этот вечер пятницы можно считать новым культурным и политическим триггером, который запустил новую историческую эпоху», – пишет политолог.