Азербайджан и Армения пытаются удерживать позиции в карабахском городе Шуши

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль второй по величине город в Нагорном Карабахе. Об этом заявляет президент страны Ильхам Алиев в обращении к нации, передает «Новая газета».

При этом Министерство обороны Армении парирует: «Шуши продолжает оставаться недоступной мечтой врага. Несмотря на то, что в городе много разрушений, город-крепость выдерживает удары».

В Армении сообщают, что обстрелам в ночное время подвергалась только столица непризнанной республики Степанакерт.

Обострение карабахского конфликта продолжается уже больше месяца. В Армении потери со стороны армии насчитывают уже более тысячи смертельных жертв. В Азербайджане о человеческих потерях не распространяются.