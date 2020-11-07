Россия заблокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии, если ПНС не освободит Шугалея

Россия планирует заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Ливии, если не будет решен вопрос об освобождении социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в североафриканской стране в мае 2019 года. Об этом сообщает канал 218 TV.

По данным СМИ, Министерство иностранных дел Российской Федерации ранее инициировало переговоры относительно приостановки решения международной Организации. Поводом для этого стал захват группы россиян и их незаконное удержание боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В статье говорится, что Москва не признает вбросов о шпионаже, растиражированных триполитанскими «властями». Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) официально прибыли в страну для проведения социологического исследования.

Авторы материала отмечают, что представители МИД РФ в очередной раз обратились к ПНС Ливии с просьбой как можно скорее вернуть ученых на Родину без каких-либо предварительных условий. При этом в ведомстве подчеркнули важность решения данной проблемы в кратчайшие сроки.

Напомним, Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в мае прошлого года в Ливии, где они занимались научной деятельностью. Социологический опрос, который проводили ученые, был согласован местными властями. Почти 18 месяцев российские граждане томились в застенках частной тюрьмы «Митига», подконтрольной члену «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абд аль-Рауфу Карре. Также он возглавляет группировку RADA, которая официально включена в состав «МВД» ПНС.

Немаловажно, что за полтора года «правительство» премьер-министра Файеза Сарраджа так и не предъявило никаких официальных обвинений в адрес граждан РФ. По данным главы ФЗНЦ, члена общественной палаты РФ Александра Малькевича, в конце октября 2020 года социологов перевели из тюрьмы на территорию турецкой военной базы в столице Ливии – Триполи.