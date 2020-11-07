Лукашенко заявил, что выборы в США – это "издевательство над демократией"

Непризнанный президент Александр Лукашенко, внесенный в санкционный список Евросоюза, власть которого не признают большинство развитых стран, раскритиковал выборы президента США, упрекнув Америку в недостаточной демократичности.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами [в США]. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — передает его слова РИА Новости.

Диктатор заверил, что мировое сообщество «побоится» требовать от Соединенных Штатов новых выборов, как они делают это с Беларусью. Отметим, что международные наблюдатели ОБСЕ уже подтвердили законность и демократичность прошедших в США выборов, раскритиковав заявления Дональда Трампа об обратном.

На выборах в Беларуси 9 августа наблюдателей от ОБСЕ не было вовсе, при этом моровое сообщество за исключением отдельных стран пришло к консенсусу, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы. После того как ЦИК Республики заявил о победе Лукашенко с результатом выше 80% в стране начались массовые народные протесты, которые власти не может прекратить на протяжение почти трех месяцев, несмотря на высокий уровень насилия со стороны силовиков.

Каждый выходные Лукашенко, заявляющий о поддержке большинства населения Беларуси вынужден вводить в столицу регулярную армию и бронетехнику, а также силы полиции и внутренних войск, которые зачастую используют спецсредства. В августе он даже появился в центре Минска в бронежилете и с автоматом в руках.