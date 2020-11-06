Состояние здоровья, отставка: в Кремле впервые прокомментировали тревожные новости о Путине

Вот уже более двух месяцев в экспертной среде заметно изменились контуры дискуссии, которая ведется вокруг политического будущего действующего российского президента Владимира Путина. Ситуация сложилась весьма однозначно, все разговоры о возможных вариантах сохранения власти за главой государства после 2024 года, когда должен истечь его нынешний президентский срок, отброшены в сторону, несмотря на «обнуление» и затеянную конституционную реформу, по следам которой Кремль активно верстает проект новой властной вертикали с Госсоветом во главе. Разговоры ведутся исключительно о том, что Владимир Владимирович готовится оставить свой пост.

Во многом способствовали этому недавние заявления политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья, экономиста и предпринимателя Дмитрия Потапенко, а также бывшего сокурсника Путина и экс-разведчика КГБ Юрия Швеца, утверждавших, что президент покинет свой пост не столько из-за собственного желания уйти из власти, сколько из-за «личных обстоятельств непреодолимой силы» и проблем со здоровьем. Именно этот тезис в последние недели стал определяющим вектор дискуссии и с каждым разом звучит все более серьезно, тревожно и убедительно.

В какой-то момент показалось даже странным, почему в Кремле совсем не реагируют на подобные заявления. Было даже две версии: власти либо не хотят привлекать к теме лишнее внимание, либо не считают подобные заявления угрожающими авторитету главы государства. Однако накануне в Кремле на это отреагировали.

Фактически, можно говорить о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков впервые прокомментировал разговоры о здоровье Путина и его возможной отставке. Впрочем, ничего резонансного в его словах не найти, поскольку глава пресс-службы Кремля в очередной раз успокоил общественность.

«Владимир Путин не собирается в отставку, у него отменное здоровье. Чушь это полная, все у президента хорошо», – заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикации о плохом здоровье президента.