В офис ФБК снова пришли силовики. Это может быть связано с иском Пригожина

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией сообщили об очередном обыске в московском офисе. Пришли силовики и в студию ФБК. Они в черных балаклавах и в сопровождении бойцов в касках и бронежилетах. Они заклеили камеры и привели с собой бригаду МЧС для выламывания дверей. Последние, вооружившись спецоборудованием, в офис организации приходят впервые, отмечают оппозиционеры.

Причина следственных мероприятий работникам Фонда не известна. «Наверное, будут искать, как Навальный сам сварил "Новичок", чтобы выпить его в Томске. Ну или бюллетени за Байдена. Ваши версии?» — высмеивает сотрудников правоохранительных органов Леонид Волков в своем Twitter.

«Предварительно мне сообщают, что это приставы пришли искать по исполнительному производству 29 млн рублей», — пишет директор ФБК Иван Жданов. Речь идет об одном из гражданских исков Евгения Пригожина, причем тут силовые ведомства, неясно.

«Был совершенно прав, когда говорил, что единственным правовым последствием моего отравлением станет новая волна давления на ФБК, — комментирует основатель ФБК Алексей Навальный. — Почему ворует Путин, а обыски идут у нас?»

Сотрудники ФБК жалуются, что силовики не пускают их внутрь офиса и отказываются показывать свои удостоверения.

«В ФБК и в студии "Навальный Live" сейчас проходят обыски. Ещё одно доказательство в копилку причастности власти к отравлению Навального. Почему дело о попытке убийства не возбуждено до сих пор, а на обыски в ФБК силовики находят время?» — комментирует происходящее директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.