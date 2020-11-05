Путин все-таки уходит? В Госдуму внесен неожиданный законопроект

Уход российского президента Владимира Путина со своего поста – пожалуй, самая обсуждаемая тема не только последних недель или месяцев, но и последних нескольких лет. Причем, с каждым новым годом, месяцем и новой неделей дискуссия вокруг транзита, поиска преемника, ухода главы государства и событий, которые могут за этим последовать, обрастает все новыми и новыми подробностями. Однако 2020 год, принесший стране и всему миру массу неожиданных событий, удивил еще и тем, что теперь о транзите власти в России рассуждают уже не как о чем-то теоретически возможном, а как о решении, давно принятом в высоких кабинетах и пока просто скрываемом от населения.

Так, прежде политологи говорили исключительно о вариантах и механизмах, которыми Кремль может воспользоваться для сохранения Владимира Владимировича «у руля» после 2024 года, когда истекает срок конституционных президентских полномочий Путина. Но уже в 2020 году, несмотря на «обнуление» сроков, планов по созданию Союзного государства (пусть и рухнувших впоследствии), а также попыток реорганизовать саму структуру власти, создать Госсовет и передать ему большую часть властных полномочий, эксперты заговорили о скором уходе.

Главным драйвером этой риторики стали разговоры о том, что глава государства и сам в большой степени не желает заниматься прямым управлением государством. Были и другие высказывания, согласно которым, оставить президентский пост Путину придется по целому ряду независящих от него причин. Более того, утверждается, что произойдет это значительно раньше 2024 года и едва ли не в 2021 году. Причем, еще месяц тому назад на фоне целого ряда законодательных и конституционных изменений в эти прогнозы верилось с трудом, то сейчас федеральный центр подбрасывает общественности все больше аргументов в их пользу.

А совсем недавно у версии об уходе Путина с президентского поста в 2021 году появился едва ли не железный аргумент, согласно которому, Государственная дума в ближайшие дни рассмотрит проект закона, содержащий в себе дополнительные гарантии для бывших президентов страны. Как сообщает Telegram-канал радио «Коммерсант ФМ», на рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен проект закона о расширении гарантий бывшим президентам РФ.

Согласно данным источника, новый документ делает невозможным привлечение экс-президента к ответственности, вводится также запрет на его допросы и обыски не только за действия, совершенные в президентской должности, но и в любое другое время. Кроме всего прочего, согласно новому документу, будет значительно усложнена процедура лишения экс-президента неприкосновенности. Теперь инициатором этой процедуры должен быть не Следственный Комитет, а треть действующих депутатов Думы. После этого также потребуется согласие трети сенаторов, верховного и конституционного судов, а окончательное решение по этому поводу и вовсе сможет принять только конституционное парламентское большинство.

Разумеется, в экспертной среде эти известия воспримут вполне однозначно, а именно в качестве подготовки плацдарма для ухода Путина с президентского поста. Фактически, депутаты ГД в ближайшие дни могут предоставить Владимиру Владимировичу максимальные гарантии безопасности, а это может означать, что политолог Валерий Соловей и другие эксперты, утверждающие о скором транзите власти и уходе Путина в ближайший год, вполне могут оказаться правы.