ОМОН ворвался в квартиру минской активистки Нины Багинской

Правозащитное движение «Весна» со ссылкой на телеграм-канал «Радыё Свабода» сообщает, что неизвестные в масках ворвались в дом к минской активистке Нине Багинской. Это произошло примерно в 19:00 по местному времени.

Предполагается, что речь идет об ОМОНе. Силовики заявили пожилой женщине, что им нужно провести в квартире следственный эксперимент по делу, связанному с ее внучкой, которая проживает вместе с бабушкой.

Соседи Багинской отмечают, что из квартиры слыша ссора. Сразу после сообщения о произошедшем на адрес квартиры отправилась дочь.

Нина Багинская стала символом протеста после того, как дала отпор силовикам по время одной из первых акций протеста, не отдав им бело-красно-белый флаг и крикнув: «Я гуляю».