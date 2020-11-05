Дочь Пескова готовят к госслужбе? СМИ заметили странную "активность" Елизаветы Песковой

Преемственность власти – один из ключевых моментов устройства любого демократического общества, позволяющий сохранить положительный опыт предшественников и основные политические курсы. Именно преемственность во многих странах считают основой стабильности действующего устройства и гарантией национальной безопасности на многие годы. Вот только в российской действительности эта фраза приобрела несколько искаженное значение, а потому говорить о ней в традиционном ключе не приходится.

К примеру, не так давно о преемственности в ее российском понимании рассказывал известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, обсуждая одну из самых актуальных тем последних месяцев – предстоящий транзит власти. Валерий Дмитриевич, в частности, отметил, что в условиях транзита власти в России, который может стартовать уже в начале 2021 года, рассматривается сразу несколько кандидатур на роль преемника действующего российского президента Владимира Путина. Более того, в их числе, отметил эксперт, значится и имя дочери главы государства Екатерины, которая вполне может занять место отца в обозримом будущем. Причем, подчеркнул Валерий Дмитриевич, этот вариант транзита с той самой «прямой преемственностью» поддерживают семья Путина и его ближайшее окружение.

Не успели российские СМИ и социальные сети обсудить это резонансное высказывание профессора Соловья, как появилась информация о еще одной возможной преемнице. В этот раз речь не о президенте Путине, а о его ближайшем соратнике, главе пресс-службы Кремля Дмитрии Пескове, чью дочь Елизавету, считают эксперты, на данный момент активно готовят к государственной службе. Такой вывод был сделан исходя из поведения Елизаветы Песковой в социальных сетях, где она прежде проявляла завидную активность, однако в последнее время резко сменила содержание своих аккаунтов.

Как пишут авторы Telegram-канала «Новая искренность», если прежде у СМИ была возможность находить на страничке Елизаветы Песковой в социальной сети Instagram массу интересных инфоповодов, то отныне в учетной записи дочери представителя Кремля образовался едва ли не вакуум.