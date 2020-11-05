Байден запустил сайт для передачи власти в случае победы на выборах

Штаб кандидата в президенты США Джо Байдена запустил сайт, который должен помочь передать власть администрации нового главы государства и его вице-президенту Камале Харрис. Для чего он нужен, пока неясно — на нем почти ничего нет, только фото Байдена на синем фоне и небольшой текст.

Там говорится, что того, «кто будет служить следующим президентом США», вскоре выберут граждане Америки. Отмечается, что в некоторых штатах до сих пор ведут подсчет голосов, но штаб Байдена будет готовиться вступить в должность и начать решать вопросы, не теряя времени на адаптацию:

«Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый же день», — говорится на сайте.