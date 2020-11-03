Числа больных ковидом от мэрии Карпинска и от региона разошлись в 3 раза

Администрация города Карпинск в Свердловской области (недалеко от Серова) 19 октября опубликовала данные о количестве заболевших коронавирусом. Как замечает издание «Вечерний Карпинск», число ковидных больных, по информации мэрии, составило 300 человек, однако в то же самое время на уровне региона оперативный штаб заявил, что в Карпинске коронавирус выявлен менее чем у ста человек.

Карпинск // Скриншот Google Maps

Как пишет издание, публикация на сайте городской администрации была удалена, а новые отчеты для населения появляться перестали, хотя они вывешивались на портале почти ежедневно, начиная с 12 мая. Также в материале говорится, что цифры по городу и до того момента разнились с теми, которые подаются региональными властями.

Данные о числе подтвержденных случаев болезни в мэрии брали напрямую в центральной городской больнице, указывает «Вечерний Карпинск». При этом им, как пишут журналисты со ссылкой на некий опрос, местные жители доверяли больше, чем региональным.