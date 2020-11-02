"Они понимают, что Путин не вечен": Демушкин заявил, что элиты готовы предать президента

О том, что российские властные элиты с недавних пор ведут «ожесточенную» борьбу за возможность сохранить свою власть и влияние по итогам приближающегося «транзита», политологи говорят уже не первый месяц. Вместе с тем в экспертной среде зреет мнение о том, что ожидать транзита, равно как и ухода российского президента из власти, осталось совсем недолго. К примеру, известный политик и политолог Валерий Соловей и вовсе прочит Владимиру Путину отход от дел и выход из большой политики уже в 2021 году, то есть, по его мнению, глава государства даже не станет дожидаться срока истечения своих текущих президентских полномочий.

На этом фоне появились также разговоры об ускоренном поиске преемника, а также о том, что российские элиты старательно работают над тем, чтобы в условиях транзита не только сохранить, но еще и приумножить свои власть и влияние. Между тем в публичном пространстве все те же представители элит неоднократно высказывались о своей максимальной лояльности Путину, напрямую ассоциируя его имя с нынешней Россией, а порой даже делая заявления, что России без Путина быть не может. Впрочем, как считает известный российский политик и общественный деятель Дмитрий Демушкин, в борьбе за власть и влияние элиты не станут обращать внимание даже на интересы многолетнего российского лидера и с легкостью предадут его первыми. С таким заявлением эксперт выступил в интервью Youtube-каналу «Главтема».

«Те люди, которые сегодня принимают решения в стране, могут кричать что угодно: что России не может быть без Путина, они поют ему дифирамбы, говорят ему, что он великий – но они его первыми и предадут. Путин это прекрасно понимает. Вообще, чтобы попасть в эту систему и дорасти до уровня принятия стратегических решений, они перешагнули через сотни голов. Понятие "перешагивание через головы" – это абсолютно нормальная психология участников системы. Они понимают, что им нужна преемственность власти, они понимают, что Путин не вечен. Им нельзя допустить момент, чтобы транзит власти стал невозможным. Если меняется президент, но не меняется система, то становится абсолютно неважно, кто будет главой государства. Для кланов это неважно – даже Навальный может быть президентом России при условии сохранения системы, и все будет действовать. Для них главная угроза – довести до момента, когда будет демонтаж всей системы. Как, например, сейчас происходит в Беларуси: там сейчас нельзя заменить Лукашенко на «другого Лукашенко», там требуют демонтаж всей системы. Кланам в России нужно только одно – чтобы действующая система оставалась как можно дольше», – заявил Демушкин.