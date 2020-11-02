Омбудсменам запретят иметь иностранные счета

Думский комитет по госстроительству рассмотрит законопроект, который определит ряд ограничений для уполномоченных по правам человека. Об этом пишет «Парламентская газета».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее объяснял, что ограничения важны для того, чтобы не допустить иностранного вмешательства в государственный институт правозащиты. Этот документ был внесен президентом для приведения в соответствие с обновленной редакцией Конституции.

Омбудсмен более не сможет иметь счета и вклады за пределами России. Это же касается любых наличных и иных ценностей в банках иностранных государств.

Кроме того, устанавливается возрастное ограничение до 35 лет. Вместе с тем он должен постоянно проживать на территории Российской Федерации.