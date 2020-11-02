Для Трампа нашли женщину в России: кто та загадочная русская, что подставила президента США?

Накануне американских выборов обострилась тема о «русском следе», который якобы помог Дональду Трампу прийти к власти в Америке. Многие подозревали, но доказательств ни у кого не было.

На прошлой неделе след вывел на мало кому известную даму родом из Перми – 40-летнюю Ольгу Галкину. Теперь в Белом доме, бундестаге, парламентах разных стран гадают, кто эта русская, которая фигурирует в «досье Трампа».

– Базой «досье Трампа» стало расследование, которое подготовила частная компания. Эта фирма была основана Кристофером Стилом – бывшим главой российского подразделения МИ-6, – рассказал «Собеседнику» зам. гендиректора российского офиса «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов. – Расследование опиралось на анонимные источники, к которым было очень много вопросов. Все хотели узнать, кто же эти анонимы, чтобы понять, насколько им можно верить.

Журналисты «Уолл-стрит джорнэл» стали копать и вышли на госпожу Галкину.

Ольга Галкина // Фото: соцсети

Ольга Галкина работала вице-мэром Саратова, была парламентским корреспондентом РИА «Новости» и руководила пресс-службой Ростехнадзора, а затем работала пиарщиком на кипрскую компанию, которая занималась в том числе IT-безопасностью.

– У Галкиной случился конфликт с владельцем компании, и якобы в отместку она слила историю своего обидчика, – продолжает эксперт. – А именно: она поделилась этими данными со своим одноклассником Игорем Данченко, который работал в России над сбором сведений для расследования Кристофера Стила. Там речь шла про чисто компьютерные вещи – взломы, хакинг. По-моему, это касалось взлома серверов Демпартии США.

Сама Ольга Галкина отрицает, что передавала какие-то данные.

– Доказать, было или не было, сейчас сложно, – подтверждает Илья Шуманов. – Но сама публикация сейчас работает скорее на Трампа, чем против него. Доверие к «антитрамповскому досье» не очень высоко. Поэтому сейчас публикация принесет информационный профит Трампу. Но сам факт контакта британской разведки с высокопоставленным сотрудником Ростехнадзора, который занимается в том числе и атомным надзором, у меня вызывает большие вопросы.