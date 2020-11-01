Итальянский журналист рассказал о теневой деятельности главы "МВД" ПНС

Директор журнала «CulturaIdenzia» Алессандро Сансони заявил, что глава «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага угрожает безопасности Италии, сообщает издание Agenzia Nova.

Эксперт раскритиковал «министра» во время видеоконференции на тему «Ливия и Восточное Средиземноморье: миграция и конфликты». По словам Сансони, подконтрольное Башаге ведомство тесно связано с группировками, которые занимаются торговлей людьми на центральном Средиземноморском маршруте. Это также подтверждают множество международных организаций, включая Государственный департамент США.

Медиа-менеджер считает, что итальянское правительство должно беспокоить сотрудничество главы «МВД» с террористами и торговцами людьми. Также известна его связь с вооруженным бандформированием RADA, которым руководит владелец частной тюрьмы «Митига» — Абд аль-Рауф Карра. Они причастны к похищению российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которых незаконно удерживают в исправительном заведении и подвергают пыткам.

Участники конференции подчеркнули еще один тревожный фактор власти ПНС. Среди мигрантов, уезжающих в Европу могут оказаться сирийские наёмники, переброшенные в Ливию из Турции. Подобное приведет к проникновению работорговцев и исламистов в страны ЕС. Об этом заявили вице-президент Национальной молодежной организации Франческо Ди Джузеппе и член парламента от «Братьев Италии» Августа Монтарули.

Напомним, что кризис в Ливии продолжается с момента свержения последнего легитимного лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас столицей управляют боевики и террористы ПНС, а также конкурирующие группировки.