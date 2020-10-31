В Минске и Гродно задерживают участников акций протеста

В Беларуси проходит 83-й день протестов после выборов президента. В Минске задержан администратор Telegram-канала «Водители 97». TUT.by пишет, что канал могут признать экстремистским.

Одно из шествий проходит в формате марша женщин и людей с инвалидностью.

Также задержания проходят в городах Гродно и Гомеле. Сообщается, что на родину не могут попасть белорусские студенты, которые учатся за границей.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская во время Всемирного конгресса белорусов прокомментировала увольнения рабочих, отчисления студентов и аресты, которые происходят в стране: «Они боятся нашей настойчивости, они в растерянности, они не могут понять, почему мы до этого времени не остановились и продолжаем выходить на мирный протест».