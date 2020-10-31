Музей Мадам Тюссо "уволил" Дональда Трампа и "выкинул на помойку"

В берлинском Музее восковых фигур мадам Тюссо фигура президента Дональда Трампа перекочевала с экспозиции рядом с Рональдом Рейганом и Бараком Обамой в имитированный мусорный бак, пишет «РИА Новости».

Искусственный Трамп обложен мусорными мешками. Слева рядом с ним кепка с предвыборным слоганом «Make America great again», а в центре запись твита: «Ты уволен».

«Выборы в США неизбежны, и мы уступаем место следующему президенту. Вы все еще можете встретиться с Трампом в такой обстановке до воскресенья включительно. Купите билеты на выходные до закрытия 2 ноября», — написано в официальном Instagram музея.

Напомним, выборы в Америке пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа выступает демократ Джо Байден.