В суде о невозбуждении дела по отравлению Навального не называли имя политика

В Томске Кировский районный суд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела по факту отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Также суд не нашел нарушений в том, что Навальному отказываются выдавать вещи, в которых он был госпитализирован при посадке в Омске.

«Кстати, там тоже Навального не называют по фамилии. Судья говорит “Лицо, претендующее на роль потерпевшего”», — пишут в твиттер-аккаунте ФБК.

Российские власти утверждают, что возбудить дело не получится, поскольку Германия, где сейчас находится Навальный на реабилитации, не предоставляет доказательства преступления.

Напомним, политику стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт сел в Омске, откуда спустя несколько дней Навального вывезли на лечение в немецкую клинику Шарите.