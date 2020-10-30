"Свой сценарий трансфера власти": политолог рассказал о "партии короны" в России

Российская действительность в 2020 году столкнулась с таким количеством парадоксов, что впору признавать страну уникальной не только с точки зрения площади, общих границ с определенным количеством стран, выходов к морям и океанам или залежей полезных ископаемых. Одним из таких парадоксов стала борьба российских властей против пресловутого коронавируса, вернее, логика этой борьбы, вернее – ее отсутствие.

В конце весны и начале лета, когда суточный прирост инфицированных в стране был значительно ниже показателей, которые фиксируются с середины сентября, россияне оказались заперты по домам, а о жесткости ограничительных мер, введенных в ту пору, уже слагают легенды. А вот осенью, во время традиционного всплеска респираторных заболеваний, что только усугубляет эпидемиологическую ситуацию, суточный прирост новых подтвержденных случаев COVID-19 в стране иногда превышает отметку в 17 тысяч человек. Вот только жестких ограничений, повторения которых большая часть россиян опасалась еще с начала сентября, сразу после первых всплесков статистики заболеваемости, нет даже на горизонте. Власти страны продолжают придерживаться «мягкого» сценария и лишь в столице принимаются меры, так или иначе вызывающие недовольство граждан.

Между тем, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, у этого парадокса есть вполне логичное объяснение. Как пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале, власти взяли курс на «ползучую каратинизацию», стараясь не вызывать резкого роста общественного недовольства своими действиями и фактически заставляя россиян постепенно привыкать к ограничениям. В то же время, убежден Гращенков, подобные действия могут обернуться для российских властей серьезными проблемами.

«Ползучая карантинизация продолжается. На фоне того, что глобальный мир планирует бороться с коронавирусом вплоть до 2022 года, времени у "партии короны" на то, чтобы продавить свой сценарий трансфера власти и государственного устройства, предостаточно. Принимая во внимание весенний опыт, когда в столице вводились жесткие карантинные меры, что дало резкий рост протестных настроений, на вооружение было решено взять технологии постепенного расширения мер. Сначала ввели QR-коды для посетителей ночных клубов, теперь в добровольном порядке рекомендуют ввести те же механизмы ресторанам. В социальных сетях и традиционных СМИ активно распространяется мнение о том, что, пока не удастся укротить "безответственных" – одеть их в маски и перчатки, привить и посадить на мониторинг, то вирус никак не одолеть.

Разумеется, все это поляризует российское общество, разделяя его на две противоборствующие части, где одних включают в мейнстрим, а других – выталкивают на маргинальную обочину и признают ковидодиссидентами. В целом, технологии очень похожи на те, которые используются в Black Lifes Matter, где человека, не вставшего на колено, в итоге поставят на оба колена – прокурор и пара крепких парней.

По этой причине ползучая каратинизация имеет куда большую эффективность. Вместо острой реакции на вводимые ограничения, мы получаем постепенное привыкание и смирение. И даже самые непримиримые борцы с масками в результате наденут их и будут носить, поскольку штрафы, пусть они и незаконные, все равно исправно будут приходить в кабинет на сайте Госуслуг.

Законы в основной своей массе также понижены в статусе в условиях чрезвычайщины, которая оправдывает себя в любых сферах жизни, начиная от выборов с голосованием на пеньках, заканчивая персональным пространством. Однако в сложившейся ситуации высока вероятность поворота к нормализации, при котором чрезвычайшина может повернуться к власти другой стороной. Как принято говорить: если кто-то натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся лишь рожки да ножки», – пишет Гращенков.