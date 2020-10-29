"Я скоро вернусь! Почти починился": Навальный впервые после отравления вышел в эфир

В четверг, 29 октября, Алексей Навальный появился в прямом эфире программы «Россия будущего» на Youtube-канале «Навальный Live».

Алексей выглядел натуральным «коматозником», как называет его сын Захар, но при этом был бодр, весел и шутил так, как это умеет только Навальный.

«Я рад быть снова в эфире, хотя странно себя чувствую, будучи гостем программы, – поделился он. – Как тебе, Люба (Любовь Соболь вела программу вместо Навального. – Ред.), сидится на моем месте? К большому количеству других версий нужно добавить, что это ты, Соболь, меня отравила, чтобы захватить мою передачу».

Скриншот Youtube

Навальный рассказал, что ему уже гораздо лучше и «какие-то вещи починились, а какие-то еще нет» и пообещал вернуться в Россию сразу же, как только полностью восстановится. Врачи, по его словам, не дают никаких прогнозов, потому что «ни у кого нет опыта по наблюдению за отравленными».

«Я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы шанс какой-то», – добавил Алексей.

Политик вновь заявил, что «Путин врет» по поводу его отравления. «У них не получилось, – резюмировал Алексей. – Это была их еще одна не очень успешная операция, которых у них много. Чтобы ответить на вопрос, для чего это было сделано, нужно залезть в бункер, а там – залезть в голову к Путину».

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В эфире Навальный пробыл около получаса. Затронул тему обнищания населения, предстоящие выборы в Госдуму, коронавируса и санкций Запада, связанных с его отравлением. «Их, конечно, очень бесит происходящее, – сказал Навальный. – Они хотели бы забыть про Россию, которая создает проблемы, и заняться своими делами. Им не нравится химоружие и эта практика таинственных убийств. Им не нравятся странные лидеры, которые сидят по 20 лет. Но ожидать, что они будут выпрыгивать из штанов, чтобы помочь нам победить наших злодеев, не стоит. Все наши проблемы мы должны решать сами».

Ближе к концу своего выхода в эфир Навальный призвал голосовать за Соболь на выборах в Госдуму и добиваться выдвижения других независимых кандидатов. И высказался в поддержку хабаровчан и белорусов. По мнению политика, эти протесты не только не бесполезны, но и серьезно изменили политическую ситуацию. Навальный предположил, что люди не уйдут с улиц и, в частности, белорусы обязательно добьются своего.

Напоследок Алексей поблагодарил зрителей за поддержку и пообещал скоро приехать и «влиться в дружные ряды».