Страны ЕС обяжут вводить минимальную зарплату, хотя переговоры предпочтительнее

Еврокомиссия разработала директиву, благодаря которой все страны-члены Евросоюза будут обязаны публиковать размер своего ВВП, стоимости жизни, а также цены на жилье, на основании чего затем установят собственную минимальную заработную плату. Другим вариантом является система при которой профсоюзы регулярно перезаключают коллективные договоры с работодателем, но это удалось осуществить только Швеции и Дании.

«Минимальная зарплата работает, и пора эту работу оплачивать. Со времени финансового кризиса те, кто зарабатывал меньше всего, больше всего пострадали, поскольку не воспользовались преимуществами экономического роста», — приводит Euronews слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

При этом представители Швеции и Дании считают, что им подобные нововведения не нужны, потому что система с коллективными договорами работает лучше и решает, например, вопрос забастовок, которые, по мнению их представителей, гарантируют рост зарплат и отсутствие забастовок.

Остальные страны поддержали директиву в надежде избавиться от проблемы, когда работодатели навязывают низкооплачиваемым работникам свои условия, пользуясь тем, что они не могут позволить себе отказать даже от плохого предложения.

Хотя в Европейской конфедерации профсоюзов все же надеются, что со временем все страны, особенно страны восточной Европы, придут к практике коллективных договоров:

«Посмотрите на рабочих в Германии, на рабочих в странах Северной Европы, — они имеют сильные права на ведение коллективных переговоров. Причина, по которой им платят больше, заключается в том, что они могут больше торговаться»,

— говорит генсек организации Эстер Линч. Она также заверила, что в течение пяти лет в этом вопросе произойдут координальные перемены.