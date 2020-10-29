Лукашенко уволил санкционного министра МВД Юрия Караева и отправил его в Гродно

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Караева. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Пул Первого». Вместо него назначен возглавлявший ГУВД Минска Иван Кубраков.

Караев с начала протестов руководил действиями ОМОНа и полиции и попал под европейские санкции за нарушение прав человека в связи с массовым насилием. Теперь он займет должность помощника Лукашенко по Гродненской области.

По словам Лукашенко, Гродненская область — это «особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны»: «В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — объяснил свой выбор непризнанный президент.

Накануне Караев дал интервью, в котором сказал, что в Республике «идет война»:

«Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха. И моя работа состоит прежде всего в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь зависит от того, насколько ты быстро выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все еще пытаешься их уговорить».

Комментируя случай, когда свидетели засняли, как силовики во время акций протеста вламываются в квартиру и вытаскивают оттуда мирных людей, он заявил, что они имели на это законные основания. При этом Лукашенко сообщил, что приказ об этом он отдал лично, утверждая, что протестующие сами ворвались в квартиру.