Госпогранкомитет Беларуси закрыл границы страны. Причиной называют COVID-19

Беларусь перекрыла границы с Литвой, Украиной и Польшей, пишет Onliner со ссылкой на одного из дежурных Гродненской пограничной службы.

«Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19», — заявил служащий. Уточняется, что въезжать в Беларусь смогут только грузовые авто.

Экс-кандидат в президенты РБ Сергей Черчень подтвердил, что не может покинуть украино-белорусскую границу, чтобы попасть на сторону республики. Пропускают только грузовики. Позже стало известно, что граждан Беларуси обещали пропустить, но иностранцам въезд будет закрыт.

При этом в стране без изменений остается ситуация с авиасообщением. В Государственном таможенном комитете заявили, что тоже работают в штатном режиме.

Ранее удерживающий должность президента РБ Александр Лукашенко так говорил о закрытии границ: «Мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты».