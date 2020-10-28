В "Конкорде" озвучили планы Пригожина по судебным тяжбам из-за санкций ЕС

Бизнесмен Евгений Пригожин намеревается привлечь к ответственности лиц, распространявших недостоверную информацию о нем, в результате чего его внесли в санкционные списки ЕС. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».



В данный момент создается команда профессиональных юристов, которые обжалуют в суде правомерность ограничительных мер, введенных из-за действий третьих лиц.



В пресс-службе особо подчеркнули, что судебное разбирательство, помимо того, чтобы отстоять интересы Пригожина, должно посодействовать прекращению незаконного давления на россиян со стороны иностранных государств.



«Целью тяжбы будет не только восстановление законности и защита прав и законных интересов Евгения Викторовича Пригожина, но также формирование прецедента с целью прекращения противоправного и политически мотивированного ограничения прав и законных интересов российских граждан», - сообщили в пресс-службе «Конкорда».



Напомним, санкции Евросоюза были введены против петербургского бизнесмена в середине октября.