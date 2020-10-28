Политолог раскрыл неизвестные детали знакомства Путина с Собяниным

Сергей Семенович Собянин получил должность мэра Москвы во времена, когда Кремль явно хотел навести в городе порядок методами, которые могли многим прийти не по душе. Борьба с ларьками и реновация, переформатирование города в витрину страны, создание новых механизмов общественного взаимодействия – в большинстве из этих задач успешное решение предполагало принятие мер, которые грозили ответственному за них политику обрушением рейтингов, однако столичному градоначальнику все эти годы удавалось успешно лавировать между проталкиванием сложных и неоднозначных решений федерального центра и создания видимости эффективного менеджера непосредственно в глаза самих москвичей.

Возможно, именно по этой причине разговоры о кризисе в отношениях между Собяниным, отдельными представителями правящих элит и Кремлем многими экспертами воспринимаются как малозначимое событие. Несмотря на то, что политологи неоднократно отмечали и резкое падение рейтингов мэра Москвы, и недовольство его действиями в Кремле, и даже тот факт, что Собянину предстоит принять на себя очередной «карантинный» удар, есть те, кто верит в большое политическое будущее главы столичной администрации.

К примеру, как пишет российский политолог Илья Гращенков в своем авторском Telegram-канале, в истории нахождения Собянина во власти есть детали, которые позволяют несколько иначе взглянуть на его текущие политические события даже в тот момент, когда все вокруг говорят о скором уходе Сергея Семеновича с поста столичного градоначальника. К примеру, эксперт вспомнил об обстоятельствах знакомства Путина и Собянина в далеких девяностых, отметив, что даже эта страничка в истории взаимоотношений президента и мэра Москвы может свидетельствовать о системности Сергея Собянина, о том, что он давно врос в отечественную структуру государственного управления и всегда будет занимать в ней свое место.

«Поговаривают, что Путину Собянин понравился еще в ранних нулевых, если не раньше. Эта информация не афишируется, но вроде бы контакты между тогда еще будущим главой государства и главой Когалыма, а после и спикером Заксобрания ХМАО, происходили еще в ранние девяностые годы. То есть, Собянин, пусть и не питерский, но и не совсем сторонний технократ», – отмечает Гращенков.