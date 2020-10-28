Посол Беларуси не может исполнять обязанности из-за нелегитимности Лукашенко

Владимир Астапенко, который, являясь послом Беларуси в Аргентине, также совмещает это с представительством страны в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае, повторно подает в отставку. Первое его заявление было по соглашению сторон, но его проигнорировали. Теперь он подал второе в связи с «нарушениями нанимателем законодательства», препятствующими выполнению его профессиональных обязанностей.

Посол работал в обычном режиме до того момента, пока тогда ещё формальный президент Александр Лукашенко не провел тайную инаугурацию. Когда это произошло, и Лукашенко потерял свою легитимность как уходящий президент, Астапенко решил покинуть свой пост: «После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон (...) Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое, с требованием освободить меня от должности посла уже на основании статьи 41 — в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору», — поясняет он в комментарии TUT.BY.

Среди преступлений режима Лукашенко посол Беларуси перечисляет многократные нарушения конституционных прав граждан и положений международных договоров, касающихся прав и свобод человека, фальсификацию президентских выборов, насилие со стороны правоохранительных органов, невозбуждение уголовных дел за убийства и избиения граждан, а также непубличность инаугурации главы государства.

«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа», — объясняет Астапенко.

Напомним, что власть Лукашенко считают незаконной Евросоюз, Великобритания, Канада, США и ряд других стран. Одним из единичных исключений в этом ряду является Россия, которая признает его законным главой государства.

Это уже не первый случай, когда послы Беларуси в других странах отказываются подчиняться режиму Лукашенко после сфальсифицированных выборов и насилия на улицах. В частности, своих должностей лишились послы Испании, Латвии и Словакии, а также ряд сотрудников дипломатии в центральном ведомстве и в других регионах. Часть из них ушли сами, некоторых уволили за их позицию.