Губернатор Омской области заявил о сбое системы лечебного блока Минздрава

Скандал с невозможностью госпитализировать тяжелобольных людей в Омске в течение 10 часов привлек внимание главы региона Александра Буркова. Он заявил, что такая ситуация находится «за гранью человеческого понимания» и говорит о серьезных проблемах в региональном минздраве.

«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока минздрава», — написал он в своем Instagram.

Губернатор добавил, что уже сегодня должны стать известны первые результаты проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Накануне ряд СМИ сообщали, что после того как больных с серьезными поражениями легких отказались принять в местных больницах, фельдшеры нескольких машин скорой помощи решили отвезти пациентов к зданию регионального Минздрава, после чего им нашли места.

На время проверки уже отстранена замминистра омского Минздрава Анастасия Малова.