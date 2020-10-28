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Facebook убрал предвыборную рекламу Трампа, которая вводила людей в заблуждение

Политика
11:09, 28 октября 2020

Facebook убрал предвыборную рекламу Трампа, которая вводила людей в заблуждение
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

Рекламные объявления предвыборного штаба президента США Дональда Трампа были заблокированы компанией Facebook как дезинформация. Политик перепутал дату голосования.

В объявлениях, размещенных в рекламных записях, американцев призывали «голосовать сегодня», а также сообщали, что «День голосования сегодня». Это, по мнению руководства социальной сети, является дезинформацией, потому что официальный день голосования — 3 ноября, передает Bloomberg. Формальной причиной блокировки является несоблюдение правил размещения рекламы. 

Уточняется, что эти рекламные записи были размещены сотрудниками штаба Трампа лишь 26 октября, а на следующий день уже подверглись блокировке. Причем с 27 октября новые рекламные посты Facebook официально не принимает: кандидаты смогут продвигать лишь те записи, которые прошли модерацию до этой даты.

 

Теги: #Трамп

Рубрика: Политика

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