Два зама федеральных ведомств поедут в Омск разбираться в скандале со скорыми

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко распорядился организовать проверку данных о критической нехватке мест для больных в Омске. Ранее стало известно, что несколько машин скорой помощи часами ездили по городу с тяжело больными, а когда в медучреждениях им сказали, что мест нет, отвезли пациентов к зданию регионального Минздрава. Об этом скандале сообщали в ряде СМИ. В итоге госпитализировать людей все же удалось, но история получила широкий резонанс.

«В период подъема заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи всем категориям пациентов», — передает РБК слова Мурашко.

Ранее о собственной проверке сообщил Росздравнадзор. В Омск отправятся замглавы Минздрава Евгений Камкин и замглавы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.