Супруга Пашиняна отправилась на карабахскую войну вслед за сыном

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что в ближайшее время поедет в зону боевых действий на территорию Нагорного Карабаха. С ней на фронт отправятся и другие женщины.

«С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к учениям. Через несколько дней мы отправимся защищать границы нашей Родины. Мы не можем уступить ни Родину, ни наше достоинство противнику», — написала она в своем Facebook.

Перед этим на войну с Азербайджаном в качестве добровольца, как сообщалось, отправился и сын Пашиняна.

На днях после переговоров сторон при участии США в регионе была осуществлена уже третья попытка устроить гуманитарное перемирие, но оно снова было нарушено вскоре после начала. Ранее также безуспешно перемирие объявляли после переговоров в Москве.

По словам Пашиняна, Азербайджан устроит только один исход конфликта — полная капитуляция Нагорного Карабах, и на компромиссы в Баку идти не намерены, поэтому мирного выхода из ситуации премьер не видит, отмечает «Интерфакс»: