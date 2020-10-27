"С коррупцией никто толком не борется": Мишустину предложили ввести новую должность

Политолог Антон Орлов объяснил, почему борьба с коррупцией в России превратилась в охоту на ведьм и что с этим делать.

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил назначить в России еще одного омбудсмена – на этот раз по борьбе с коррупцией. Политолог направил соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По замыслу Антона Орлова, антикоррупционный омбудсмен будет выявлять излишние бюрократические процедуры, займется анализом правовых актов и будет работать над предложениями по совершенствованию законов в сфере коррупции. И станет работать с гражданами. Мы попросили г-на Орлова прокомментировать его инициативу.

– Антон Юрьевич, у нас уже есть омбудсмены по правам человека и бизнеса, но их деятельность как-то не очень ощущается. Что изменит еще один? К тому же, если он будет государственным, не увязнет ли он сам в коррупционных схемах?

– Понимаю вашу иронию, но есть ли у нас вообще ведомство, которое борется с коррупцией? И ощущается ли эффект от его работы? По данным Transparency Int., за последние пять лет Россия в этом отношении не сдвинулась с места, несмотря на активную борьбу с этим явлением.

Мы на 137-м месте из 180 в Индексе восприятия коррупции, динамика отсутствует. Охота на ведьм идет красивая и зрелищная, гасятся небольшие очаги, а основное пламя горит, как горело.

А все потому, что этим занимаются все кому не лень, начиная от СК с Генпрокуратурой и заканчивая ФБК и той же TI. А в итоге «у семи нянек дитя без глаза». Нет профессионального органа, который бы этим занимался. Причем за любые правонарушения у нас предусмотрен либо штраф, либо тюрьма, но отношения к проблеме это не меняет. Главное ведь, чтобы общество само не принимало такую модель поведения. Чтобы люди считали, что давать взятку стыдно.

Многие, кто сейчас сталкиваются с коррупцией, не обращаются затем в правоохранительные органы, потому что боятся. Работать с федеральным уполномоченным было бы проще и логичнее.

– Если исходить из того, что еще один «спящий» институт никто не заметит и он по крайней мере не сильно навредит, то, конечно, попытку стоит предпринять.

– Нужно просто попытаться. Возможно, это сработает. В конце концов, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Возможно, это будет тот шаг, который сдвинет дело с мертвой точки.