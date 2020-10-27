Эрдоган идет ва-банк? СМИ узнали о подготовке вторжения Турции в Армению

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе давно перестал быть чем-то особенным для огромного числа людей, особенно, если принимать во внимание его многолетнюю историю, которая берет свое начало еще в конце прошлого века. Между тем, обострение, которое наметилось в сентябре 2020 года и продолжается до сих пор, заставило говорить об этом небольшом регионе в горах Южного Кавказа едва ли не весь мир. И в этом нет ничего удивительного, ведь многолетний конфликт периодически обострялся, однако масштабы полноценной войны с применением всех видов вооружений он приобрел впервые.

Впрочем, масштаб – это далеко не единственное, что отличает текущее обострение карабахского конфликта от его давних фаз. К примеру, с первых же дней начала активных боевых действий в регионе официальный Ереван заявил о том, что наступление Азербайджана активно поддерживается турецкими властями, которые поставляют Баку не только вооружения, но и солдат, в том числе сирийских наемников. Позднее эти обвинения частично подтвердились заявлениями турецких официальных лиц, отметивших, что Анкара готова оказать Баку любую возможную поддержку, в том числе и военного характера.

Впрочем, несмотря на все обвинения и разговоры о возможном участии турецких военных в конфликте, точных доказательств всему этому до сих пор приведено не было. Однако уже в обозримом будущем они могут появиться, причем, речь уже идет не об участии турецких военных в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а о возможном вторжении турецкого спецназа на территорию Армении.

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники в Стамбуле, спецназ турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на данный момент готовится к вторжению на территорию Армении. В сообщении канала отдельно подчеркивается, что речь идет именно о тех источниках, которые в свое время рассказывали о переброске протурецких боевиков из Сирии в Азербайджан еще до начала вооруженных действий.

«Есть данные о том, что после массированных ударов российских ВКС по группировкам турецких военных в Сирии, которые были произведены накануне, турецкий "султан" принял решение взять реванш и организовать атаку на отдельные южные регионы Армении. Таким образом, война в Карабахе переходит в новую, заметно более мощную фазу», – пишут авторы канала.