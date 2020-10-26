Заявление Путина не вызывает доверия – Германия высказалась о договоре ДРСМД

Германия не считает слова президента РФ Владимира Путина о введении моратория на размещение в Европе ракет малой и средней дальности (ДРМСД) достойными доверия. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе.

Ранее сегодня российский лидер предложил со своей стороны отказаться от установки в Европе ракет 9М729 для комплекса «Искандер», если НАТО пойдет на взаимные уступки. Именно из-за этих ракет произошел конфликт по поводу старого ДРСМД. Тогда Россия обвинила в его разрыве США, а Соединенные Штаты вместе с Германией заявили, что виновата Россия.

«Нам знакомо заявление российского президента. Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счет в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил о том, что мораторий или такой отказ [от размещения ракет] не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — прояснил Зассе позицию ФРГ (цитата по ТАСС).