Болтон: переизбиравшись, Трамп выйдет из НАТО – это добавит миру хаоса

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае переизбрания действующего президента США он может принять решение о выходе США из НАТО, который без них существовать не сможет. Он уверен, что это будет большой ошибкой коллективного Запада.

«Я думаю, на втором сроке это возможно. Думаю, это будет очень большой ошибкой для Соединенных Штатов», — сказал он в интервью телеканалу «Дождь», отметив, что свои решения по вопросу нацбезопасности Трамп принимает, не беря во внимание аналитику, лишь на основе своих собственных суждений.

По словам Болтона, получив пост президента во второй, последний раз он, по сути, перестанет обременять себя «политическими ограничениями», а серьезные последствия выхода США из НАТО могут добавить миру хаоса, особенно на фоне роста опасности со стороны Китая: «Мне кажется, Россия не уделяет достаточного внимания глобальным вызовам, которые в ХХI веке Китай бросает всем. Так что фактический развал НАТО, о котором сейчас мы, очевидно, можем говорить только гипотетически, — но если он случится, это создаст гораздо более хаотичный мир, чем мы имеем сегодня», — говорит он.

Также экс-советник Трампа считает, что от исхода выборов в США будет сильно зависеть то, как Штаты будут реагировать на «вмешательство России в дела независимых государств, которые ранее входили в состав СССР, российские действия на Ближнем Востоке при путинском режиме, а также целый ряд крайне важных вопросов нацбезопасности».