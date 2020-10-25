На 11-й марш протеста в Минске вышло около 5 тысяч человек

В Минске протестующие прошли маршем до стелы «Минск — город-герой». TUT.by пишет, что из-за нескольких задержаний часть людей разошлись.

Возле стелы стоят металлические ограждения и проволока. Но при этом сами люди в балаклавах и с оружием стоят на расстоянии 50-100 метров от ограждения. В городе были замечены автобусы с силовиками и водометы, но до сих пор они не применялись.

«Интерфакс» пишет, что в протесте принимают участие порядка пяти тысяч человек.

Напомним, что удерживающий должность президента Беларуси Александр Лукашенко ранее отменил митинг в свою поддержку.