У президента Польши Анджея Дуды подтвержден коронавирус

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский сообщил в своем Twitter, что у главы государства Анджея Дуды обнаружен коронавирус. Он отметил, что жизни президента на данный момент ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.

«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — говорится в сообщении представителя президента.

Согласно данным, опубликованным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Польше зарегистрировано 214 686 случаев болезни, причем с начала октября в стране происходит резкий рост числа новых случаев. Ещё в начале месяца там было меньше 100 тысяч зараженных за всё время, а за последнюю неделю заразились почти 65 тысяч человек.