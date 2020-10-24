Родители из ЦАР высоко оценили жест России, подарившей их детям сотни тысяч игрушек

Сегодня, 24 октября, в ЦАР была доставлена новая партия бронемашин БРДМ-2. Как и в прошлый раз, не обошлось без подарков для детей республики: теперь для них на борту Ан-124 доставили свыше сотни тысяч игрушек.

Самолет из РФ прибыл в аэропорт Мпоко, находящийся в столице ЦАР, примерно в 10 утра по местному времени. Церемония передачи военной техники прошла в торжественной атмосфере и прямо на территории воздушной гавани. Разумеется, в мероприятии приняли участие первые государственные деятели страны, в частности, глава страны Фостен-Арканж Туадера и министр обороны Мари-Ноэль Кояра.

После того, как была произведена выгрузка, бронеавтомобили и грузовики с подарками двинулись в направлении Банги, по улицам которой прошлись торжественным парадом. Там же дети наконец получили свои подарки, в частности, футбольные мячи, с которыми они устроили памятную фотосессию на фоне военной техники.

Родители на своих страничках в соцсетях отметили жест со стороны РФ. Они написали, что наша страна заботится об их детях, которые могут стать знаменитыми футболистами.

Своими действиями Россия показала, что надеется на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с ЦАР. Жители республики это также прекрасно понимают, о чем говорят и результаты социальных опросов. Согласно им, большинство считают нашу страну самым главным другом ЦАР.