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Выступление Путина на "Валдае": скрытые смыслы послания президента

Политика
01:24, 23 октября 2020

Выступление Путина на "Валдае": скрытые смыслы послания президента
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сказать, что выступление российского президента на заседании Дискуссионного клуба «Валдай» стало каким-то знаковым, нельзя. Знаковость публичного выступления главы российского государства в данном случае заключается разве что в условиях, в которых он вышел к публике, а также в некоторых скрытых смыслах, которые могут содержаться в его риторике, тем более, что на фоне целого ряда актуальных для российской и мировой политических систем событий подобные смыслы находятся довольно легко. Разумеется, что многочисленные эксперты, обозреватели и политологи их тут же отыскали.

К примеру, авторы Telegram-канала «Как-то вот так» называют выступление Владимира Владимировича на валдайском форуме системообразующим событием. 

«В условиях ставшей довольно редкой коммуникации главы государства с электоратом, нынешнее выступление демонстрирует вектор развития государственной политики на обозримое будущее, указывая на то, что эта политика будет весьма агрессивной. Через свои заявления Путин дает сигналы не только Западу, но и российской общественности», – убеждены журналисты.

По их мнению, речь идет о продолжении уже традиционной для Путина и России консервативной линии, в условиях которой главной целью становится консолидация вокруг внешнего врага.

«Больше всего президент России опасается управляемости Системы извне, частично подвергая критике даже технократический подход, которым славится первый заместитель главы его администрации Сергей Кириенко. Граждане России уже не видят в чиновниках реальных политиков, поскольку у них отсутствуют навыки работы с публикой, один только этот факт создает серьезные риски из-за малоуправляемости социума и может послужить в качестве предпосылки для знаковых перемен во внутриполитическом блоке», – говорится в сообщении.

При этом авторы канала отмечают, что риторика первого лица государства выглядит довольно жесткой, особенно на фоне озвученного анонса тектонических сдвигов в политическом пространстве. Во многом, убеждены они, Путин все еще ассоциирует себя с будущим России, стараясь создавать видимость того, что без него стране и народу будет очень тяжело.

Основная же идея главы государства по итогам недавнего выступления заключается в подаче четкого сигнала международным партнерам через иностранных участников мероприятия. И заключается этот сигнал в том, что в вооруженном конфликте в Карабахе Россия пока не предпринимала никаких точечных рабочих шагов. Осветил Путин и историю с оппозиционером Алексеем Навальным, переложив ответственность, как показалось экспертам, на «войну башен Кремля» и намекнув, что история с этим происшествием еще не закончилась. 

«В этой истории Путин позиционирует себя в роли арбитра, который указывает направления для дальнейших действий ее участников», – отмечают журналисты.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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