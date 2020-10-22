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VTimes: Сечин предлагал Путину разрешить "Роснефти" торговать квотами на добычу

Политика
10:05, 22 октября 2020

VTimes: Сечин предлагал Путину разрешить "Роснефти" торговать квотами на добычу
Игорь Сечин // Фото: Global Look Press
Игорь Сечин // Фото: Global Look Press

Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин ещё весной, после заключения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил передать ему право покупать у других компаний квоту на добычу нефти у других нефтяных компаний. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание VTimes.

Согласно идее, изложенной в документе, компании, у которых добыча сокращается и без ограничений со стороны России с ОПЕК, смогут продать «Роснефти» те объемы нефти, которые они имели право добыть, но не сделали этого. Напомним, что согласно условиям сделки по сокращению добычи нефти Россия должна была уменьшить её на 19%, затем увеличить на 5% и наращивать добычу до мая 2022 года. Причем все нефтяные компании в стране должны были делать это пропорционально.

Кроме того, Сечин хотел присвоить «Роснефти», которая и без того является крупнейшим нефтедобытчиком, статус «оператора» квот, достающихся нефтяникам, чтобы фирма управляла их распределением между собой и конкурентами. 

VTimes отмечают, что, судя по текущим объемам добычи, инициативы не нашли отклика в правительстве, более того, прокт раскритиковали в Минэнерго, где сочли, что эта система чересчур сложна в реализации. Глава Ассоциации независимых нефтегазодобывающих компаний (Ассонефть) Елена Корзун добавляет, что тут к тому же неминуемо возникнет конфликт интересов, а сама идея не дала бы особого эффекта.

Она также обращает внимание, что добыча падала лишь у мелких компаний, квоты который в количественном соотношении для «Роснефти» были бы несущественными. Старший директор  Fitch Ratings Дмитрий Маринченко подтвердил изданию, что при столь низких ценах на нефть, которые установились сейчас, и выросшем рубле крупные нефтекомпании едва ли будут снижать добычу.

«И сделка ОПЕК+, и договоренности российского правительства с нефтяными компаниями носят понятийный характер, не ясно, зачем его нужно формализовать», — цитирует издание замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, который поясняет, что при сложившейся на российском нефтяном рынке системе нефтяники и так вынуждены слушаться правительство.

Новая сделка ОПЕК+ была заключена весной после того как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении старой на фоне падении спроса на нефть из-за массовых локдаунов, которые вводили правительства множества стран. Предполагалось, что кризис приведет к падению цен, но когда появилась информация, что Москва и ОПЕК могут отказаться от сокращения добычи, стоимость баррели нефти резко упала, а в след за ней последовал и рубль. По данным СМИ, отказ от сделки с ОПЕК лоббировал Игорь Сечин.

 

Теги: #Нефть #"Роснефть"

Рубрика: Политика

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VTimes: Сечин предлагал Путину разрешить "Роснефти" торговать квотами на добычу
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